Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«21 декабря в период с 15:40 до 16:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — сообщили там.