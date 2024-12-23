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Лондон стремится передать архипелаг Чагос Маврикию до инаугурации Трампа — The Times

20:30 21.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании стремится завершить процесс передачи архипелага Чагос Маврикию до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская The Times.

Как отмечает издание, передача Чагоса, где расположена британско-американская военная база, была поддержана администрацией действующего президента США Джо Байдена, однако не встретила понимания в окружении Трампа. Против передачи архипелага Маврикию возражают и в оппозиционной Консервативной партии Великобритании, опасаясь, что это усилит позиции Китая, имеющего тесные отношения с Маврикием, в Индийском океане. Процесс осложнился после того, как в ноябре правительство Маврикия сменилось по итогам досрочных выборов. Новые власти выдвинули Лондону дополнительные требования.

«Обе страны подтвердили свою приверженность тому, чтобы как можно скорее финализировать соглашение, условия которого обеспечат гарантии долгосрочного, безопасного и эффективного функционирования существующей базы на острове Диего-Гарсия, а также суверенитета Маврикия над архипелагом», — говорится в совместном заявлении властей двух стран, текст которого приводит The Times.

3 октября британское правительство сообщило, что заключило соглашение с Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага Чагос в центре Индийского океана. При этом, согласно достигнутым на тот момент договоренностям, совместная британско-американская военная база на острове Диего-Гарсия должна продолжать действовать как минимум в течение 99 лет.

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