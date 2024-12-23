Микроавтобус и автомобиль столкнулись в ЛНР, погибли семь человек

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Микроавтобус и автомобиль столкнулись в районе села Дьяково в Луганской Народной Республике (ЛНР). В результате ДТП погибли семь человек, в их числе оба водителя транспортных средств, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЛНР.

«Сегодня в вечернее время на трассе Должанский — Киев в районе села Дьяково Антрацитовского муниципального округа произошло столкновение микроавтобуса и автомобиля. По предварительной информации, в результате ДТП от полученных травм скончались семь человек, в том числе оба водителя транспортных средств. Состояние остальных пассажиров устанавливается», — говорится в сообщении.