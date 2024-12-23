В Японии к 2030 г построят полноразмерный прототип лунной колонии

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полномасштабный прототип жилого комплекса для освоения Луны с искусственной гравитацией планируют сдать в строй в Японии к 2030-м годам. Заниматься этим проектом договорились одна из крупнейших в стране строительных корпораций Kajima и специалисты частного Университета Киото, сообщает информационное агентство Киодо.

Вращающаяся параболическая структура под названием The Lunar Glass будет иметь 400 метров в высоту и 200 метров в диаметре. Предполагается, что в ней смогут разместиться до 10 тыс. человек.

Многие японские корпорации осуществляют сейчас различные проекты, связанные с колонизацией Луны.