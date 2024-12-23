В Забайкалье столкнулись два товарных поезда, 42 вагона сошли с рельс

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два грузовых поезда столкнулись на 6 623-м километре Забайкальской железной дороги (ЗабЖД), сообщает пресс-служба Восточно-сибирской транспортной прокуратуры. Из-за схода 42 вагонов движение заблокировано в обоих направлениях.

«По предварительным данным, 22 декабря 2024 года, около 07:30 (01:30 мск — прим. ТАСС), на 6 623-м км Забайкальской железной дороги (перегон Бушулей — Жирекен) столкнулось два состава грузовых поездов. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго — 7 вагонов, груженых углем. Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет.