Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…
10:30 22.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прежнее поколение отечественных политиков пошло на разрушение страны ради присоединения к так называемому цивилизованному миру, но Западу только это и нужно было. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», — сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира».
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