Путин: Наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны…

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прежнее поколение отечественных политиков пошло на разрушение страны ради присоединения к так называемому цивилизованному миру, но Западу только это и нужно было. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы в новейшей истории прошли тот период, когда наше прежнее поколение политиков, на мой взгляд, пошло даже на разрушение собственной страны в надежде на то, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира. А этому цивилизованному миру только этого было и нужно», — сказал Путин. По его словам, «как только потенциал России сократился, она ослабла, ее начали добивать, вместо того чтобы сделать равноправным партнером и участником этого цивилизованного мира».