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НОВОСТИ

Европа может лишиться поставок газа из Катара из-за нового закона ЕС

11:10 22.12.2024 Источник: Интерфакс

Доха может прекратить поставлять газ в ЕС, если страны Евросоюза будут придерживаться нового закона, предусматривающего штрафы компаниям за невыполнение требований к выбросам парниковых газов, защите трудового права и прав человека, заявил изданию Financial Times (FT) министр энергетики Катара Саад аль-Кааби.

FT отмечает, что согласно закону, который должен вступить в силу в 2027 году, страны могут налагать на компании штрафы в размере 5% от общего годового дохода компании. Законодательство, одобренное в мае 2024 году, принято в рамках цели достигнуть нулевого показателя по выбросам парниковых газов к 2050 году.

"Если я потеряю 5% прибыли при поставках в Европу, я поставлять туда не буду (...), я не блефую. 5% дохода QatarEnergy - это 5% дохода государства Катар. Это народные деньги, так что я не могу потерять такие деньги. И никто не может смириться с потерей таких денег", - заявил аль-Кааби, также являющийся исполнительным директором национальной нефтегазовой компании QatarEnergy.

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