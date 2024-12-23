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Силуанов пояснил, почему возникли проблемы с выдачей семейной ипотеки

12:50 22.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов РФ будет делать все необходимое, чтобы не допускать разрывов в выдаче семейной ипотеки в 2025 году. Деньги на программу будут направлены в полном объеме, а лимитов на выдачу не будет, заявил глава министерства Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Министр пояснил, что в нынешнем году проблемы с выдачей семейной ипотеки возникли из-за нехватки средств у банков в результате повышения ключевой ставки и возникшей разнице между рыночными и льготными ставками по ипотеке. Однако, заверил он, проблема уже решена, в банки было направлено необходимое финансирование.

«В следующем году будем принимать все необходимое [для того], чтобы не допускать таких разрывов. То есть действительно лимитов нет — деньги по „семейке“ будут в полном объеме», — сказал Силуанов.

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