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НОВОСТИ

Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб

13:10 22.12.2024 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты произвели в текущем году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-13, следует из готового отчета Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Указывается, что эта авиабомба является "более мощной версией B61-12, предоставляющая президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей". Ее мощность достигает 360 килотонн. Работы по модификации арсенала этих авиабомб продолжатся в следующем году в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси.

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