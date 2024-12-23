Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб
13:10 22.12.2024 Источник: Интерфакс
Соединенные Штаты произвели в текущем году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-13, следует из готового отчета Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).
Указывается, что эта авиабомба является "более мощной версией B61-12, предоставляющая президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей". Ее мощность достигает 360 килотонн. Работы по модификации арсенала этих авиабомб продолжатся в следующем году в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси.
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