Агентство по ядерной безопасности США отчиталось о производстве можернизорованных ядерных авиабомб

13:10 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты произвели в текущем году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-13, следует из готового отчета Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Указывается, что эта авиабомба является "более мощной версией B61-12, предоставляющая президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей". Ее мощность достигает 360 килотонн. Работы по модификации арсенала этих авиабомб продолжатся в следующем году в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси.