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МИД Турции: Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть отменены

19:03 22.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все ранее наложенные на Сирию санкции должны быть сняты, чтобы эффективно начать восстановление страны. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дамаске после встречи с лидером новых властей Сирии Ахмедом аш-Шараа (известен под прозвищем Абу Мухаммед аль-Джулани).

«Сегодня международное сообщество, особенно страны региона, должно мобилизоваться, чтобы Сирия снова встала на ноги и чтобы миллионы перемещенных лиц вернулись в свою страну. Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть как можно скорее отменены. Нужно, чтобы инвестиции, финансирование, инфраструктурные услуги, услуги здравоохранения и образования начали предоставляться как можно скорее. Реконструкцию Сирии необходимо срочно начинать, чтобы беженцы могли вернуться», — заявил Фидан. Трансляцию вело турецкое внешнеполитическое ведомство.

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