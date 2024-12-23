Япония оказалась в числе самых быстрорастущих направлений у российских туроператоров
11:01 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Туристический поток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза по сравнению с 2023 годом, в Китай — в два раза, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Самыми быстрорастущими направлениями у туроператоров стали Китай (1,95 млн, +101%), Вьетнам (0,23 млн, +83,1%), Маврикий (0,28 млн, +82,6%). Туроператоры также отмечают заметный рост спроса на туры в Японию (99 тыс. поездок, +135% к 2023 году) и Южную Корею (195 тыс, +25,9%)», — отмечается в сообщении.
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