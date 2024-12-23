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В РФ начались съемки фильма о героизме детей-сирот, узниках нацистского лагеря

11:20 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России стартовали съемки военной драмы о героизме детей-сирот, проявленном ими во время оккупации Гатчинского района Ленинградской области немецко-фашистскими захватчиками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании «Триикс Медиа», занимающейся производством картины при поддержке Фонда кино.

«Основанный на реальных событиях полнометражный художественный фильм с рабочим названием „Детский лагерь смерти“ создается в рамках проекта „Без срока давности“, — пояснили там. — В актерский состав вошли представители регионального отделения российского движения детей и молодежи „Движение первых“ в Санкт-Петербурге».

Съемки будут проходить в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Сценаристами стали Мария Ошмянская, Александр Иванов, Александр Пайгалик и Мария Хромова.

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