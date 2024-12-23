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Более 17 млн телезрителей посмотрели «Итоги года» с Путиным - Mediascope

12:10 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 17 млн телезрителей посмотрели совмещенную прямую линию и пресс-конференцию президента России Владимира Путина — больше, чем в 2023 и 2021 гг. Такие данные предоставили ТАСС в исследовательской компании Mediascope.

Так, по данным компании, общая аудитория по всем каналам, транслировавшим «Итоги года с Владимиром Путиным», превысила 17 млн человек.

Доля аудитории (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории) суммарно по всем трансляциям составила 63,4%. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории) достиг 12,5%.

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