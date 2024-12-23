В Турции закрыли пляж из-за дрейфующей морской мины

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкая жандармерия и береговая охрана временно заблокировали пляж в провинции Стамбул и часть морской зоны перед ним из-за обнаружения там дрейфующей морской мины.



Как сообщает агентство Anadolu, об обнаружении опасного предмета в воде накануне вечером уведомили местные жители, заметившие в воде подозрительный объект. Это произошло недалеко от пляжа Агва в азиатской части провинции Стамбул, где также установлен навигационный маяк.



Жандармерия и береговая охрана прибыли на место для инспекции и установили, что к Турции принесло дрейфующую мину. Саперы готовятся ее деактивировать, после чего пляж будет снова открыт, а навигация у побережья возобновлена.



