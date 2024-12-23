Путин и Фицо обменяись мнениями и по украинским делам - Песков

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с приезжавшим в Москву премьером Словакии Робертом Фицо рассказал тому о своем видении ситуации на Украине и о продвижении российских сил. Об этом рассказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Удалось обменяться мнениями и по украинским делам. Президент Путин довел до сведения собеседника свое видение нынешней ситуации на полях сражения», — сообщил представитель Кремля.



