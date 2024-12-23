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Генсек НАТО предложил увеличить расходы на оборону и военное производство

13:20 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул необходимость увеличения расходов на оборону, укрепления оборонной промышленности и расширения производства, признав, что альянс не производит достаточно военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе.

«Если мы не увеличим расходы на оборону, через четыре-пять лет у нас возникнут серьезные проблемы», — заявил Рютте в интервью агентству DPA. При этом он не считает, что Россия в настоящее время якобы может совершить нападение на территорию альянса. «Сейчас нам не нужно бояться. Но в долгосрочной перспективе я обеспокоен», — утверждал генсек НАТО.

По его мнению, страны Североатлантического альянса пока не предпринимают достаточных мер для противодействия масштабному расширению производства вооружений в России. «Нам необходимо укреплять оборонную промышленность и расширять производство. Нужно организовать дополнительные производственные линии и смены, поскольку мы не производим достаточно военной продукции, чтобы защитить себя в долгосрочной перспективе», — сказал Рютте. «У нас еще есть время подготовиться и укрепить наши силы сдерживания, чтобы предотвратить войну на территории НАТО. Но мы должны действовать сейчас», — утверждал он.


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