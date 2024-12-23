Визит Фицо в РФ вызвал негативную реакцию стран Запада
14:10 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Естественно, [на Западе отреагируют] негативно, потому что любые контакты с [президентом России Владимиром] Путиным подвергаются остракизму, но я бы не преувеличивал, потому что в общем все понимают, — кто-то это говорит, кто-то не говорит, — что ряд стран, включая Словакию и Венгрию, попадают в очень тяжелое положение в случае полного прекращения российских поставок газа», — отметил эксперт.
При этом он подчеркнул, что Фицо, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также посещал Россию, отталкивается от интересов своих стран и прежде всего «отвечает перед собственными гражданами, а не перед Еврокомиссией». «То есть реакция будет негативная, но в общем понятно, почему они это делают. В данном случае, в отличие от некоторых других, когда в этом усматривают просто политические акции, в данном случае мотивация Фицо и Словакии очень понятна», — продолжил аналитик.
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