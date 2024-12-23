0
0
720
НОВОСТИ

Визит Фицо в РФ вызвал негативную реакцию стран Запада

14:10 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реакция стран Запада на визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию будет негативной, но в то же время они понимают, что республика окажется в тяжелом положении из-за прекращения транзита российского газа через Украину. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Естественно, [на Западе отреагируют] негативно, потому что любые контакты с [президентом России Владимиром] Путиным подвергаются остракизму, но я бы не преувеличивал, потому что в общем все понимают, — кто-то это говорит, кто-то не говорит, — что ряд стран, включая Словакию и Венгрию, попадают в очень тяжелое положение в случае полного прекращения российских поставок газа», — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что Фицо, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также посещал Россию, отталкивается от интересов своих стран и прежде всего «отвечает перед собственными гражданами, а не перед Еврокомиссией». «То есть реакция будет негативная, но в общем понятно, почему они это делают. В данном случае, в отличие от некоторых других, когда в этом усматривают просто политические акции, в данном случае мотивация Фицо и Словакии очень понятна», — продолжил аналитик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:45 23.12.2024
Гражданам Румынии власти не рекомендуют ездить в Россию
0
145
20:10 23.12.2024
Заключение ДУМ по вопросу многоженства вызвало внимание Генпрокуратуры РФ
0
306
19:50 23.12.2024
Чистая прибыль российских банков в ноябре выросла в 1.5 раза – ЦБ РФ
0
289
18:49 23.12.2024
Руководители Volkswagen AG откажутся от бонусных выплат
0
356
18:40 23.12.2024
В Британии впервые провели испытания энергетического оружия против БПЛА
0
422
18:20 23.12.2024
Объявлен список стран, которые станут членами БРИКС с 1 января 2025 г
0
444
18:15 23.12.2024
Встреча президента РФ и премьера Словакии продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер - Ушаков
0
373
17:20 23.12.2024
Обновлен прогноз потребности российской экономики в кадрах
0
491
17:10 23.12.2024
В Сербии в воскресенье прошли крупные антиправительственные протесты, насчитывавшие до 30 тыс. участников
0
524
16:50 23.12.2024
Компания из Южной Кореи поставит в Ирак армейские вертолеты KUH-1 Surion
0
473

Возврат к списку