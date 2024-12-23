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Польша хочет обсудить в ЕС будущее украинских беженцев - замглавы МВД

14:20 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша в рамках предстоящего председательства в ЕС планирует в марте начать обсуждение с государствами сообщества вопросы, связанные с дальнейшим пребыванием украинских беженцев после окончания установленного Брюсселем срока — марта 2026 года. Об этом сообщил журналистам замглавы польского МВД Мачей Дущик.

«Мы хотели бы еще в марте начать дискуссию на тему пребывания <…> беженцев с Украины», — сказал Дущик на пресс-конференции, посвященной приоритетам председательства Польши в Совете ЕС. Ее трансляцию вел телеканал TVP Info. «Мы знаем, что [срок действия] соответствующей директивы ЕС заканчивается в марте 2026 года, после этого должны быть приняты определенные решения», — добавил он. На характер дискуссии, по мнению политика, повлияет ситуация на Украине зимой.

Польша возглавит работу Совета ЕС на 6 месяцев с 1 января 2025 года.

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