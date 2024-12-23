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Гагаузия не признает Майю Санду президентом Молдавии - Гуцул

16:20 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гагаузии не признают Майю Санду президентом Молдавии, так как ее избрание было сфальсифицировано. Об этом заявила глава автономии Евгения Гуцул на торжественном заседании в Комрате, которое посвящено 30-летнему юбилею принятия молдавским парламентом закона об особом правовом статусе региона.

«Центральные власти не признают легитимные власти Гагаузской автономии. Также и мы не признаем этого президента, потому что была фальсификация президентских выборов и должен был выиграть достойный кандидат, который сейчас сидел бы вместе с нами и поздравлял бы нас с праздником», — сказал Гуцул. Она раскритиковала власти Молдавии за давление на руководство автономии и нежелание сотрудничать.

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