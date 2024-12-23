На Ванкорском месторождении «Роснефти» введена в эксплуатацию новая электростанция «Полярная»
16:21 23.12.2024
Входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти» компания «РН-Ванкор» ввела в эксплуатацию на Ванкорском месторождении новую газотурбинную электростанцию (ГТЭС) «Полярная». Комплекс мощностью 150 МВт сможет обеспечивать потребности новых объектов Ванкорского кластера месторождений в рамках выполнения проекта «Восток Ойл». Топливом для электростанции стал добываемый на месторождении попутный нефтяной газ. Полезное использование этого газа на Ванкоре сейчас достигает почти 100%, 13% газа направляется на объекты энергетики. «Полярная» будет вырабатывать энергию, потребляя в год более 270 млн куб. м попутного нефтяного газа, прошедшего предварительную очистку.
«Полярная» управляется при помощи систем российского производства. Этот опыт отечественного оборудования и технологий будет использован при проектировании и строительстве других объектов энергетической инфраструктуры проекта «Восток Ойл».
Новая электростанция была построена с применением инновационного инженерно-технического решения - между фундаментом и газотурбинными установками были смонтированы виброизоляторы, снижающие вибрационную нагрузку. Это позволит существенно увеличить безремонтный срок эксплуатации ГТЭС.
Строительство ГТЭС, а также разработку решений по импортозамещению узлов основного оборудования, «Роснефть» вела в тесном сотрудничестве с предприятиями группы «Интер РАО», а также с филиалами «Системного оператора Единой энергетической системы», обеспечившими ввод «Полярной» в составе энергосистемы РФ.
НОВОСТИ
- 21:45 23.12.2024
- Гражданам Румынии власти не рекомендуют ездить в Россию
- 20:10 23.12.2024
- Заключение ДУМ по вопросу многоженства вызвало внимание Генпрокуратуры РФ
- 19:50 23.12.2024
- Чистая прибыль российских банков в ноябре выросла в 1.5 раза – ЦБ РФ
- 18:49 23.12.2024
- Руководители Volkswagen AG откажутся от бонусных выплат
- 18:40 23.12.2024
- В Британии впервые провели испытания энергетического оружия против БПЛА
- 18:20 23.12.2024
- Объявлен список стран, которые станут членами БРИКС с 1 января 2025 г
- 18:15 23.12.2024
- Встреча президента РФ и премьера Словакии продолжалась два часа, носила весьма обстоятельный характер - Ушаков
- 17:20 23.12.2024
- Обновлен прогноз потребности российской экономики в кадрах
- 17:10 23.12.2024
- В Сербии в воскресенье прошли крупные антиправительственные протесты, насчитывавшие до 30 тыс. участников
- 16:50 23.12.2024
- Компания из Южной Кореи поставит в Ирак армейские вертолеты KUH-1 Surion
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать