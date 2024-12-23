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НОВОСТИ

На Ванкорском месторождении «Роснефти» введена в эксплуатацию новая электростанция «Полярная»

16:21 23.12.2024

Входящая в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти» компания «РН-Ванкор» ввела в эксплуатацию на Ванкорском месторождении новую газотурбинную электростанцию (ГТЭС) «Полярная». Комплекс мощностью 150 МВт сможет обеспечивать потребности новых объектов Ванкорского кластера месторождений в рамках выполнения проекта «Восток Ойл». Топливом для электростанции стал добываемый на месторождении попутный нефтяной газ. Полезное использование этого газа на Ванкоре сейчас достигает почти 100%, 13% газа направляется на объекты энергетики. «Полярная» будет вырабатывать энергию, потребляя в год более 270 млн куб. м попутного нефтяного газа, прошедшего предварительную очистку.

«Полярная» управляется при помощи систем российского производства. Этот опыт отечественного оборудования и технологий будет использован при проектировании и строительстве других объектов энергетической инфраструктуры проекта «Восток Ойл».

Новая электростанция была построена с применением инновационного инженерно-технического решения - между фундаментом и газотурбинными установками были смонтированы виброизоляторы, снижающие вибрационную нагрузку. Это позволит существенно увеличить безремонтный срок эксплуатации ГТЭС.

Строительство ГТЭС, а также разработку решений по импортозамещению узлов основного оборудования, «Роснефть» вела в тесном сотрудничестве с предприятиями группы «Интер РАО», а также с филиалами «Системного оператора Единой энергетической системы», обеспечившими ввод «Полярной» в составе энергосистемы РФ.

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