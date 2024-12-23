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Байден заменил смертные приговоры пожизненным заключением 37 из 40 федеральных заключенных

16:37 23.12.2024 Источник: Reuters

Президент США Джозеф Байден заменил смертные приговоры пожизненным заключением 37 из 40 федеральных заключенных. Приговоренные к смерти не будут иметь возможность подаваться на досрочное освобождение. «Не поймите неправильно: я осуждаю этих убийц, скорблю о жертвах их подлых действий и сочувствую всем семьям, которые понесли невообразимую и невосполнимую потерю. Но я руководствуюсь своей совестью и своим опытом. Я более чем когда-либо убежден в том, что мы должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне. С чистой совестью я не могу оставаться в стороне и позволить новой администрации возобновить казни, которые я приостановил», – заявил он.

По данным Reuters

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