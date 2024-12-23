В Сербии в воскресенье прошли крупные антиправительственные протесты, насчитывавшие до 30 тыс. участников

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Сербии в воскресенье прошли крупные антиправительственные протесты, насчитывавшие до 30 тыс. участников, которые, в частности, требовали отставки президента страны Александара Вучича. Уличная акция являлась продолжением протестов, в ходе которых их участники обвиняют власти республики в обрушениях на вокзале Нови-Сада, где погибли 15 человек. Собравшиеся заняли пешеходные зоны и проезжую часть, остановив тем самым движение на крупном городском транспортном узле. Дороги были разрисованы «окровавленными ладонями», являющимися символом протеста.