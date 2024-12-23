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В Британии впервые провели испытания энергетического оружия против БПЛА

18:40 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская армия впервые успешно испытала радиочастотное направленное энергетическое оружие RFDEW, которое способно эффективно бороться с роем беспилотников. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

В нем сказано, что система RFDEW «может выявлять, отслеживать и реагировать на различные угрозы на земле, в воздухе и воде». Как отметили в британском военном ведомстве, это оружие «способно нейтрализовать цели на расстоянии до одного километра», а оценочная стоимость одного выстрела составляет 10 пенсов (13 центов), что делает его экономически выгодным «дополнением к традиционным системам ПВО на базе ракет».

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