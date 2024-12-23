Руководители Volkswagen AG откажутся от бонусных выплат

18:49 Источник: Интерфакс

Руководители германского автопроизводителя Volkswagen AG откажутся от бонусных выплат в рамках договоренности с лидерами профсоюзного движения, сообщила Sueddeutsche Zeitung. Около 4 тыс. менеджеров компании откажутся в 2025 и 2026 годах от премий, составляющих около 10% их годового заработка.





Профсоюзные активисты призывают высшее руководство компании, включая ее главу Оливера Блюма, отказаться от более существенной части своего вознаграждения. Отказ от бонусов – часть соглашения о реструктуризации, направленного на сокращение расходов Volkswagen без закрытия его заводов. Достижение договоренности с работниками после трех месяцев переговоров позволило компании избежать дальнейших забастовок.