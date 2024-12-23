Чистая прибыль российских банков в ноябре выросла в 1.5 раза – ЦБ РФ
19:50 23.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские банки в ноябре заработали чистую прибыль в размере 518 млрд рублей, что в 1,5 раза выше результата октября, следует из материалов Банка России.
«Чистая прибыль сектора составила 518 млрд руб., что в 1,5 раза выше результата октября (348 млрд руб.). Доходность на капитал (ROE) также показала рост в 1,5 раза — до 37% с 25,2%», — сообщил ЦБ.
При этом в ноябре сократились отчисления банков в резервы (-40 млрд руб., -28%) из-за урегулирования проблемной задолженности отдельных компаний.
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