Совет улемов Духовного управления мусульман призвал отменить фетву о многоженстве

00:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России отозвал богословное заключение, разрешающее религиозное многоженство, сообщил в своем телеграм-канале председатель совета Шамиль Аляутдинов.

«Совет улемов ДУМ РФ в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что Генпрокуратура РФ призвал отменить фетву „Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России“, а также в связи с реакцией российской общественности отзывает фетву. <…> Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику», — говорится в сообщении.