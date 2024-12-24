Сирия получит от Турции помощь для создания 300-тысячной армии - СМИ
09:20 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наша цель заключается в том, чтобы создать в течение года — полутора лет 300-тысячную армию. Сложная ситуация внутри страны и израильская угроза делают это необходимым», — рассказал изданию генерал Ахмед Осман, представляющий новое руководство арабской республики.
По его словам, на начальном этапе будет сформирован костяк вооруженных сил в 70-80 тысяч человек, а в кратчайшие сроки их численность достигнет 150-200 тысяч. «В создаваемую армию войдут порядка 40 тысяч участников группировки „Хайат Тахрир аш-Шам“ (ХТШ, запрещена в РФ — прим. ТАСС) из Идлиба, 50 тысяч солдат СНА (поддерживаемой Турцией „Сирийской народной армии“ — прим. ТАСС), а также военные и сотрудники разведки, не замешанные в преступлениях режима [бывшего президента Башара Асада]. Военная поддержка Турции на этом этапе имеет исключительное значение», — отметил Осман.
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