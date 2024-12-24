Новогодний набор сладостей в РФ подорожал более чем на 40%

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новогодний набор сладостей в России за год подорожал на 44%, до 691 руб. Об этом говорится в результатах исследования IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).



«В среднем набор сладостей россияне покупали за 691 руб., что на 44% выше показателей 2023 года», — говорится в исследовании.



В то же время сообщается, что одними из самых востребованных подарков традиционно являются санки, тюбинги и ледянки. Так, медианная цена санок в 2024 году составила 1 658 руб., ватрушек для катания с горок — 1 563 руб., а ледянок — 544 руб. В целом снаряжение для зимних забав в среднем подорожало на 11%.



