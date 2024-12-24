Новогодний набор сладостей в РФ подорожал более чем на 40%
09:25 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В среднем набор сладостей россияне покупали за 691 руб., что на 44% выше показателей 2023 года», — говорится в исследовании.
В то же время сообщается, что одними из самых востребованных подарков традиционно являются санки, тюбинги и ледянки. Так, медианная цена санок в 2024 году составила 1 658 руб., ватрушек для катания с горок — 1 563 руб., а ледянок — 544 руб. В целом снаряжение для зимних забав в среднем подорожало на 11%.
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