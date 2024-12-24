Погода вынуждает страны ЕС активнее использовать газ из хранилищ - СМИ
10:20 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее информации, ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад, поскольку холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем газа в хранилищах Евросоюза уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря. В предыдущие два года за аналогичный период расходовали не более 10% объема.
«Европе пришлось этой зимой гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить более высокий спрос», — приводит газета слова руководителя отдела ценообразования газа в Европе агентства Argus Media.
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