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Погода вынуждает страны ЕС активнее использовать газ из хранилищ - СМИ

10:20 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС стали активнее использовать газ из хранилищ на фоне более холодной погоды и сокращения импорта. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, ЕС опустошает свои газовые хранилища самыми быстрыми темпами с момента энергетического кризиса три года назад, поскольку холодная погода и сокращение морского импорта повышают спрос. Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), объем газа в хранилищах Евросоюза уменьшился примерно на 19% с конца сентября, когда на газовых рынках заканчивается сезон заправки, до середины декабря. В предыдущие два года за аналогичный период расходовали не более 10% объема.

«Европе пришлось этой зимой гораздо больше полагаться на свои подземные хранилища, чем в последние два года, чтобы компенсировать снижение импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить более высокий спрос», — приводит газета слова руководителя отдела ценообразования газа в Европе агентства Argus Media.


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