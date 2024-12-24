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Отказавшись участвовать в сценарии Украины, Грузия стала невыгодной для «друзей» - власти

11:10 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Грузии стали неприемлемыми для так называемых друзей после того, как отказались участвовать в украинском сценарии. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, представляя проект бюджета города на 2025 год городскому собранию.

«После того, как начались украинские события, у иностранных сил возник интерес к Грузии. Грузию надо было использовать в качестве полигона их интересов. Власть „Грузинской мечты“, которая отказывалась от ослабления Грузии и, более того, от выполнения указаний т. н. друзей за счет ее уничтожения, стала для них неприемлемой», — сказал Каладзе.

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