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После смены власти в Сирию вернулось более 25 тыс. беженцев

11:25 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 25 тыс. сирийских беженцев вернулись на родину из Турции после смены власти в соседней стране. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

«С 8 декабря, после смены власти в Сирии, на родину из Турции вернулись свыше 25 тыс. беженцев. По последним данным, из 4,1 млн иностранцев, которые находятся в Турции на легальной основе, 2 млн 920 тыс. являются сирийцами», — сказал министр на встрече с редакторами агентства Anadolu.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев, которые покинули ее с 2011 года.

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