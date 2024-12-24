После смены власти в Сирию вернулось более 25 тыс. беженцев
11:25 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«С 8 декабря, после смены власти в Сирии, на родину из Турции вернулись свыше 25 тыс. беженцев. По последним данным, из 4,1 млн иностранцев, которые находятся в Турции на легальной основе, 2 млн 920 тыс. являются сирийцами», — сказал министр на встрече с редакторами агентства Anadolu.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщал о планах обеспечить возвращение в Сирию порядка 1 млн беженцев, которые покинули ее с 2011 года.
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