Орбан считает, что военные действия на Украине закончатся в 2025 году
12:25 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Война [на Украине] закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — сказал глава правительства.
Он напомнил, что «Америка и Европа потратили на войну [на Украине] около 300 млрд евро». «На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы до уровня европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были потрачены впустую», — подчеркнул премьер.
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