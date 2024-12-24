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НОВОСТИ

Орбан считает, что военные действия на Украине закончатся в 2025 году

12:25 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженный конфликт на Украине завершится в 2025 году. Уверенность в этом высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

«Война [на Украине] закончится в 2025 году. Она закончится либо мирным соглашением, либо уничтожением одной из воюющих сторон», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что «Америка и Европа потратили на войну [на Украине] около 300 млрд евро». «На эти деньги можно было бы добиться быстрого повышения уровня жизни во всей Европе. Мы могли бы поднять все Балканы до уровня европейского развития. Мы могли бы обуздать миграцию, построить совершенно новую европейскую систему обороны. Но эти деньги были потрачены впустую», — подчеркнул премьер.

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