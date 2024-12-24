Додик заявил, что НАТО выбрала Украину в качестве полигона для войны с РФ

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс выбрал Украину в качестве полигона для войны с Россией, но ряд европейских политиков пытались призывать к миру вместо эскалации конфликта. Такое мнение выразил президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик в интервью изданию «Политика».



«Когда <…> после [премьера Словакии] Роберта Фицо и другие европейские лидеры выстроятся в очередь и отправятся в Москву решать свои проблемы, признает ли кто-нибудь из Европы, что я был прав, потому что поддерживал хорошие отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным? Надо четко сказать, что России удалось, она консолидировала общество, она победила. Но не Украину, потому что сам Путин мне подтвердил, что это никогда не было его целью. Целью было победить на украинской территории НАТО, которая выбрала Украину в качестве полигона для войны с Россией. Были и те, кто не молчал: президент Сербии Александар Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан, Фицо и я с ними. Мы пытались дать понять, что диалог должен вести к миру, а не к войне», — подчеркнул глава Республики Сербской.







