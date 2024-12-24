В инаугурации экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором
13:35 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«24 декабря 2024 года — последний день действия законного мандата президента Санду. С сегодняшнего дня эта ставленница Сороса не является больше президентом, она является узурпатором государственной власти по причине фальсификации выборов», — написал Кику на своей странице в «Facebook» (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов и других оппозиционных формирований выступили с заявлениями, что Санду обеспечила себе второй президентский срок благодаря «фальсификациям на выборах», «цензуре в СМИ» и «использованию административного ресурса». Они подчеркнули, что не признают действующего президента, а также итоги референдума, согласно которым в Конституцию Молдавии были внесены поправки о необратимости европейского курса страны.
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