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За шпионаж в пользу Украины задержан сотрудник режимного предприятия

14:10 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали работника режимного предприятия за шпионаж для спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1980 г. р., подозреваемого в передаче сведений закрытого характера украинским спецслужбам», — сообщили в ЦОС.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный, являясь сотрудником режимного предприятия, установил и поддерживал контакт с представителями службы внешней разведки Украины. За денежное вознаграждение передавал информацию о подразделениях Вооруженных сил России, которая может быть использована против безопасности Российской Федерации, в том числе в зоне проведения СВО», — отметили в ФСБ.

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