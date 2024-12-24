Москвичам дали рекомендации по борьбе с мошенниками

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В Москве представители Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции опубликовали памятку, в которой предупредили горожан о способах, в последнее время используемых мошенники для обмана людей. В памятке также приведены рекомендации, следование которым позволит москвичу минимизировать риск быть обманутым.

Как отмечают авторы, мошеннические схемы постоянно меняются и адаптируются к новым технологиям, а преступники учитывают изменение бытовой повестки. Они стараются обмануть людей во время государственных праздников, массовых выплат, распродаж, чрезвычайных ситуаций и политических изменений. «Злоумышленники могут знать ваш возраст, профессию, уровень дохода и выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и заставит действовать немедленно», – сказано в памятке.

Горожанам напоминают, что сотрудники силовых структур (ФСБ, МВД) никогда не пользуются для связи с гражданами мессенджерами, а также не проводят следственные и оперативные действия по телефону. Сканы и копии служебных удостоверений и иных документов российские силовики также никогда не присылают.

«Соблюдайте бдительность при общении по телефону и в интернете. Подключите сервисы по противодействию мошенничеству от мобильного оператора. Рассказывайте пожилым родственникам и детям о правилах безопасности в интернете», – предлагают авторы памятки.

По их словам, распознать мошенника не очень сложно. Например, преступники рассказывают человеку о проблеме, о которой тот не знал, а также торопят его с принятием решения, запугивают или, наоборот, пытаются вызвать доверие. Мошенники просят сообщать пароли, коды из SMS, данные паспорта, СНИЛС, банковских карт. Или могут предлагать нереалистично выгодные сделки, акции, «программы от государства». Кроме того, преступники обычно просят передать ценности или деньги другому человеку, курьеру, или оставить их в оговоренном месте.

Если человеку позвонил мошенник, нужно немедленно прекратить разговор. «Не выполняйте никакие инструкции. Занесите номер в «черный список» вашего телефона. Расскажите о звонке родственникам и друзьям. Если мошенникам удалось вас обмануть, прекратите все контакты с ними. Не поддавайтесь на новые уговоры или обещания вернуть деньги»,- говорится в памятке.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции предлагает горожанам, с которыми связались мошенники, собрать, сохранить и передать правоохранительным органам всю информацию, связанную с мошенничеством: скриншоты переписки, ссылки на сайты или профили в социальных сетях, квитанции, чеки, выписки из банка или электронного кошелька, контактные данные мошенника.

Также рекомендуется изменить пароли, особенно на сайтах государственных услуг. Если человек передал данные банковской карты или обнаружил странные списания, - нужно заблокировать карту через приложение или лично обратиться в банк.

Чтобы не попасться на удочку мошенникам, горожанам рекомендуют использовать сложные пароли, которые нкжно регулярно обновлять, а также подключить двухфакторную аутентификацию. Важно контролировать операции по банковским счетам и регулярно проверять свою кредитную историю. Категорически не рекомендуется разглашать личную информацию в социальных сетях.