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НОВОСТИ

Не добившись от ФРГ поставок ракет Taurus, Киев теперь просит технологию их производства

16:45 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Верховной рады от фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Руслан Горбенко попросил канцлера ФРГ Олафа Шольца, который неоднократно выступал против передачи Украине ракет Taurus, передать Киеву технологию их производства.

«У меня к господину Шольцу один вопрос: если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», — сказал он в беседе с украинской телеведущей Ланой Шевчук. Видео размещено на YouTube-канале журналистки.

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