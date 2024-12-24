Крупневшее в мире грузовое судно, способное работать в полярных водах, испытано в Китае
18:45 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай провел испытания грузового судна с плоской палубой грузоподъемностью 58 тыс. тонн, которое способно работать в полярных водах. Как сообщает газета South China Morning Post, Fan Zhou 8 стало крупнейшим подобным судном в мире.
По этой информации, Fan Zhou 8 ранее вышло из дока судостроительного завода Taizhou Zhonghang в провинции Чжэцзян и 24 декабря вернулось в док после «различных профессиональных испытаний» в водах к востоку от Шанхая.
Как указывает газета, судно обладает высокими мореходными качествами и соответствует требованиям Полярного кодекса (документа, определяющего требования к судам, предназначенным для работы в полярных водах — прим. ТАСС). Его длина составляет 256 метров, ширина — 51 метр, дальность плавания — 16 тыс. морских миль, максимальная скорость — более 15 узлов.
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