Крупневшее в мире грузовое судно, способное работать в полярных водах, испытано в Китае

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай провел испытания грузового судна с плоской палубой грузоподъемностью 58 тыс. тонн, которое способно работать в полярных водах. Как сообщает газета South China Morning Post, Fan Zhou 8 стало крупнейшим подобным судном в мире.

По этой информации, Fan Zhou 8 ранее вышло из дока судостроительного завода Taizhou Zhonghang в провинции Чжэцзян и 24 декабря вернулось в док после «различных профессиональных испытаний» в водах к востоку от Шанхая.

Как указывает газета, судно обладает высокими мореходными качествами и соответствует требованиям Полярного кодекса (документа, определяющего требования к судам, предназначенным для работы в полярных водах — прим. ТАСС). Его длина составляет 256 метров, ширина — 51 метр, дальность плавания — 16 тыс. морских миль, максимальная скорость — более 15 узлов.