Танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили сезонные ограничения на плавание – Минтранс РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства транспорта РФ.

«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», — говорится в сообщении.