0
0
300
НОВОСТИ

Танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили сезонные ограничения на плавание – Минтранс РФ

20:00 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства транспорта РФ.

«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 24.12.2024
На ликвидацию последствий ЧС в Анапе из бюджета Краснодарского края будет направлено 1,2 млрд руб
0
287
18:45 24.12.2024
Крупневшее в мире грузовое судно, способное работать в полярных водах, испытано в Китае
0
471
17:50 24.12.2024
Власти Греции посылают колонны грузовиков с оружием и снарядами для Украины, скрывая это от общественности - СМИ
0
581
16:45 24.12.2024
Не добившись от ФРГ поставок ракет Taurus, Киев теперь просит технологию их производства
0
586
15:55 24.12.2024
Одна из крупных авиакомпаний США приостановила полеты по всей стране
0
684
15:21 24.12.2024
Москвичам дали рекомендации по борьбе с мошенниками
0
670
14:30 24.12.2024
В Молдавии ликвидирован новый канал нелегальной переправки уклонистов с Украины
0
720
14:10 24.12.2024
За шпионаж в пользу Украины задержан сотрудник режимного предприятия
0
733
13:35 24.12.2024
В инаугурации экс-премьер Молдавии назвал Санду узурпатором
0
760
13:15 24.12.2024
Додик заявил, что НАТО выбрала Украину в качестве полигона для войны с РФ
0
790

Возврат к списку