Танкеры, потерпевшие крушение в Керченском проливе, нарушили сезонные ограничения на плавание – Минтранс РФ
20:00 24.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два танкера, потерпевшие крушение в Керченском проливе, находились в акватории в нарушение сезонных ограничений на плавание. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Министерства транспорта РФ.
«В ходе проверки Ространснадзора установлено, что оба судна находились в Керченском проливе в нарушение ими сезонных ограничений на плавание в акватории», — говорится в сообщении.
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