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НОВОСТИ

На борту упавшего в Казахстане самолета было 16 граждан РФ

11:45 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

16 граждан России находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.

«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана, 16 — Российской Федерации», — говорится в сообщении.

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