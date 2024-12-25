На борту упавшего в Казахстане самолета было 16 граждан РФ

11:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

16 граждан России находились на борту пассажирского самолета, потерпевшего крушение вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Казахстана.



«По предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана, 3 — Кыргызстана, 16 — Российской Федерации», — говорится в сообщении.



