В крушении самолета в Казахстане погибли четыре человека
14:20 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета. Продолжаются поиски остальных пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Мангистауской области Казахстана.
По данным ведомства, 27 человек доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию. Двое детей доставлены в областную детскую больницу, пояснили в пресс-службе.
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