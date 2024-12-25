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В крушении самолета в Казахстане погибли четыре человека

14:20 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека погибли на месте крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи города Актау.

«Бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте крушения самолета. Продолжаются поиски остальных пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Мангистауской области Казахстана.

По данным ведомства, 27 человек доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, 11 из них находятся в тяжелом состоянии, помещены в реанимацию. Двое детей доставлены в областную детскую больницу, пояснили в пресс-службе.

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