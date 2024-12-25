Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

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Во время ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы мэр столицы Сергей Собянин обсудил с парламентариями проекты развития мегаполиса. По его словам, сейчас в мире идет непрерывная борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии, а также за человеческий капитал. «В этой битве мы должны побеждать снова и снова, - уверен Собянин. - Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия».

По словам градоначальника, в Москве удалось успешно выполнить десятки проектов и развитие города не остановили ни COVID-19, ни антироссийские санкции.

Собянин подчеркнул, что Москва выходит на лидирующие позиции среди мегаполисов. Высокий уровень городу обеспечивают мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. По словам мэра, наличие в России подобного мегаполиса - ее конкурентное преимущество перед другими странами.

Также Собянин поздравил депутатов Мосгордумы с победой на выборах, проходивших три месяца назад. По словам мэра, политики получили мандат доверия горожан и впереди у них «большая созидательная работа».