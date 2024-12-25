0
0
335
НОВОСТИ

Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы

14:43 25.12.2024

Во время ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы мэр столицы Сергей Собянин обсудил с парламентариями проекты развития мегаполиса. По его словам, сейчас в мире идет непрерывная борьба за умы и таланты, инвестиции и технологии, а также за человеческий капитал. «В этой битве мы должны побеждать снова и снова, - уверен Собянин. - Остановка или даже замедление в развитии будет означать проигрыш. Другими словами, Москва обязана стремиться быть лучшим городом Земли. В этом и состоит наша стратегия».

По словам градоначальника, в Москве удалось успешно выполнить десятки проектов и развитие города не остановили ни COVID-19, ни антироссийские санкции.

Собянин подчеркнул, что Москва выходит на лидирующие позиции среди мегаполисов. Высокий уровень городу обеспечивают мощная экономика, доступное и качественное образование и здравоохранение, хорошая экологическая ситуация, благоустройство и комфортный транспорт. По словам мэра, наличие в России подобного мегаполиса - ее конкурентное преимущество перед другими странами.

Также Собянин поздравил депутатов Мосгордумы с победой на выборах, проходивших три месяца назад. По словам мэра, политики получили мандат доверия горожан и впереди у них «большая созидательная работа».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
9220
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
9611
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
9042
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
9319
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
9230
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
9235
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
9200
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
9266
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
9152
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
9105

Возврат к списку