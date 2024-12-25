Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ
15:07 25.12.2024
Во время ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Московской городской думой мэр Сергей Собянин поблагодарил президента России, а также кабинет министров и Госдуму РФ за поддержку. «Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам», – отметил градоначальник.
По мнению мэра, Москва поставила перед собой очень амбициозные и чрезвычайно сложные задачи. «Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится», – полагает Собянин.
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