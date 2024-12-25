0
0
298
НОВОСТИ

Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ

15:07 25.12.2024

Во время ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Московской городской думой мэр Сергей Собянин поблагодарил президента России, а также кабинет министров и Госдуму РФ за поддержку. «Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам», – отметил градоначальник.

По мнению мэра, Москва поставила перед собой очень амбициозные и чрезвычайно сложные задачи. «Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится», – полагает Собянин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 25.12.2024
Рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро
0
86
17:43 25.12.2024
Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты из Баку в Махачкалу и Грозный
0
120
17:00 25.12.2024
Премьер Госсовета КНР: Китай и Япония должны расширять торгово-экономические отношения
0
189
15:30 25.12.2024
Ученые прогнозируют вспышку на Солнце высочайшего класса Х
0
353
15:20 25.12.2024
После крушения самолета AZAL вблизи Актау госпитализировано 29 человек - пресс-служба правительства Казахстана
0
349
14:58 25.12.2024
В Москве на Цветном бульваре открыта фотовыставка «Притяжение Арктики»
0
307
14:43 25.12.2024
Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы
0
361
14:20 25.12.2024
В крушении самолета в Казахстане погибли четыре человека
0
402
14:10 25.12.2024
Планы Трампа по Панамскому каналу являются угрозой Латинской Америке - Боливарианский альянс
0
403
13:20 25.12.2024
При крушении самолета в Казахстане 10 россиян выжили - посольство
0
479

Возврат к списку