Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ

15:07

Во время ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Московской городской думой мэр Сергей Собянин поблагодарил президента России, а также кабинет министров и Госдуму РФ за поддержку. «Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам», – отметил градоначальник.

По мнению мэра, Москва поставила перед собой очень амбициозные и чрезвычайно сложные задачи. «Поднимаем планку все выше и выше. Это нужно для города, для страны. И я уверен, что у нас с вами все получится», – полагает Собянин.