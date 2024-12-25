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После крушения самолета AZAL вблизи Актау госпитализировано 29 человек - пресс-служба правительства Казахстана

15:20 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

29 человек были госпитализированы в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау. Об этом проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева премьер-министр республики Олжас Бектенов.

«На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек», — сообщила пресс-служба правительства Казахстана. Токаев поручил правительству держать на особом контроле работу с гражданами, пострадавшими в результате крушения.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, совершавший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в среду вблизи города Актау. На борту находились 69 человек. Среди них большинство граждан Азербайджана, а также граждане России, Казахстана и Киргизии.

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