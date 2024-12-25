0
0
321
НОВОСТИ

Ученые прогнозируют вспышку на Солнце высочайшего класса Х

15:30 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка высочайшего класса Х можете произойти на Солнце в среду, прогнозируют ученые. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«За прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнца крупных вспышек X класса. <…>. Порог уровня X может быть преодолен уже сегодня», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров. «Самые высокие риски связаны с двумя группами пятен, с номерами 3932 и 3933», — отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 25.12.2024
Рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро
0
86
17:43 25.12.2024
Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты из Баку в Махачкалу и Грозный
0
120
17:00 25.12.2024
Премьер Госсовета КНР: Китай и Япония должны расширять торгово-экономические отношения
0
189
15:20 25.12.2024
После крушения самолета AZAL вблизи Актау госпитализировано 29 человек - пресс-служба правительства Казахстана
0
349
15:07 25.12.2024
Сергей Собянин поблагодарил за поддержку Владимира Путина и правительство РФ
0
333
14:58 25.12.2024
В Москве на Цветном бульваре открыта фотовыставка «Притяжение Арктики»
0
307
14:43 25.12.2024
Сергей Собянин представил депутатам МГД проект развития Москвы
0
361
14:20 25.12.2024
В крушении самолета в Казахстане погибли четыре человека
0
402
14:10 25.12.2024
Планы Трампа по Панамскому каналу являются угрозой Латинской Америке - Боливарианский альянс
0
403
13:20 25.12.2024
При крушении самолета в Казахстане 10 россиян выжили - посольство
0
479

Возврат к списку