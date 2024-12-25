Ученые прогнозируют вспышку на Солнце высочайшего класса Х

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вспышка высочайшего класса Х можете произойти на Солнце в среду, прогнозируют ученые. Об этом говорится на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«За прошедшие сутки резко повысились вероятности формирования на Солнца крупных вспышек X класса. <…>. Порог уровня X может быть преодолен уже сегодня», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают заметный рост фонового рентгеновского излучения Солнца, а также быстрое увеличение площади солнечных активных центров. «Самые высокие риски связаны с двумя группами пятен, с номерами 3932 и 3933», — отмечается в сообщении.