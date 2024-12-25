Премьер Госсовета КНР: Китай и Япония должны расширять торгово-экономические отношения
17:00 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти считают необходимым расширять отношения с Японией в торговле и экономической сфере, а также углублять сотрудничество в связи с усиливающейся нестабильностью на международной арене. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян.
«Нестабильность и неопределенность в глобальном развитии усиливаются. Китай и Япония должны расширять торгово-экономические отношения, углублять взаимовыгодное сотрудничество, приносить больше пользы предприятиям и народам двух стран», — приводит сайт МИД Китая слова Ли Цяна, который в среду провел в пекинском Доме народных собраний (парламент) встречу с министром иностранных дел Японии Такэси Ивая.
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