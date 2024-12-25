Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты из Баку в Махачкалу и Грозный

17:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу до завершения расследования, связанного с крушением самолета вблизи города Актау.

«Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку — Грозный — Баку и Баку — Махачкала — Баку приостановлено до завершения расследования», — говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

В авиакомпании уточнили, что полеты по остальным направлениям осуществляются согласно штатному расписанию.