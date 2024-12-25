Уточнены данные о погибших и пострадавших в крушении самолета AZAL в Казахстане

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жертвами крушения пассажирского самолета в Казахстане стали 38 человек. Об этом сообщил портал Tengrinews со ссылкой на вице-премьера республики Каната Бозумбаева, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию причин инцидента.

«Как рассказал вице-премьер, на данный момент известно о 38 погибших», — говорится в сообщении.

Бозумбаев при этом отметил, что тела погибших сильно обгорели. «Тела в плохом состоянии, в основном обгоревшие, все собраны, теперь в морге будут, будет опознание», — приводит портал его слова.

Вице-премьер добавил, что госпитализированы 29 человек. «29 человек, в том числе двое детей, они пострадавшие — в больницах, из них где-то 11 стабильно тяжелые, остальные — средней тяжести», — сказал он, отметив, что среди них «ни одного казахстанца нет».