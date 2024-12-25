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Три члена экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение в Казахстане, выжили

19:40 25.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое членов экипажа упавшего в Казахстане самолета азербайджаснкой авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) погибли, трое выжили. Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Фрагмент брифинга публикует агентство Казинформ.

«Экипаж — пять человек. Из них два человека погибли, три выжили», — сказал Карабаев.

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