Три члена экипажа самолета AZAL, потерпевшего крушение в Казахстане, выжили

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое членов экипажа упавшего в Казахстане самолета азербайджаснкой авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) погибли, трое выжили. Об этом сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. Фрагмент брифинга публикует агентство Казинформ.

«Экипаж — пять человек. Из них два человека погибли, три выжили», — сказал Карабаев.