Последствия ЧП с танкерами в Черном море угрожает популяции крабов - эксперт

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтяная пленка, появившаяся в Черном море после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, угрожает популяции крабов, в том числе занесенных в Красные книги Республики Крым и Краснодарского края. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник отдела экологии бентоса федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН» (ФИЦ ИнБЮМ), кандидат биологических наук Виталий Тимофеев.



«Водные крабы дышат жабрами. Нефть является очень сильным загрязнителем и, растекаясь по водной поверхности, она загрязняет большие площади. Образуется тонкая нефтяная пленка, которая и препятствует воздухообмену, в том числе — у донных организмов, обволакивая их жаберный аппарат и не давая им дышать. Поэтому организмы умирают», — сказал он.



Эксперт пояснил, что единица объема нефти способна загрязнять объемы воды в тысячу раз больше, чем она сама, то есть один литр нефти может нанести ущерб тысяче кубометров воды. Выброс такого большого количества нефтепродуктов — это «очень сильный удар по экологии».



«Восстановление популяции у каждого вида донных организмов разный. В этой ситуации нужно смотреть по количеству особей в популяции в конкретных территориях и какой ущерб нанесен. Животные, которые будут приходить на пораженные нефтепродуктами территории, будут погибать. Чем быстрее катастрофу ликвидируют, тем быстрее популяции восстановятся, но как и когда это произойдет, можно спрогнозировать после ликвидации катастрофы, высчитав предварительно причиненный ущерб. Чем он больше, тем длительнее восстановление», — отметил Тимофеев.



