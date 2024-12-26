Последствия ЧП с танкерами в Черном море угрожает популяции крабов - эксперт
09:25 26.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Водные крабы дышат жабрами. Нефть является очень сильным загрязнителем и, растекаясь по водной поверхности, она загрязняет большие площади. Образуется тонкая нефтяная пленка, которая и препятствует воздухообмену, в том числе — у донных организмов, обволакивая их жаберный аппарат и не давая им дышать. Поэтому организмы умирают», — сказал он.
Эксперт пояснил, что единица объема нефти способна загрязнять объемы воды в тысячу раз больше, чем она сама, то есть один литр нефти может нанести ущерб тысяче кубометров воды. Выброс такого большого количества нефтепродуктов — это «очень сильный удар по экологии».
«Восстановление популяции у каждого вида донных организмов разный. В этой ситуации нужно смотреть по количеству особей в популяции в конкретных территориях и какой ущерб нанесен. Животные, которые будут приходить на пораженные нефтепродуктами территории, будут погибать. Чем быстрее катастрофу ликвидируют, тем быстрее популяции восстановятся, но как и когда это произойдет, можно спрогнозировать после ликвидации катастрофы, высчитав предварительно причиненный ущерб. Чем он больше, тем длительнее восстановление», — отметил Тимофеев.
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